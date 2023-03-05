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Giriş Tarihi: 5.3.2023 22:40

Bursaspor - Amed Sportif maçıyla ilgili Başsavcılık harekete geçti

Bursaspor’un sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşma sonunda Amedsporlu 4 oyuncu ve 3 yöneticinin darp raporu alması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursaspor - Amed Sportif maçıyla ilgili Başsavcılık harekete geçti

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan karşılaşmada tribünlerde açılan posterler maça damga vurmuş ve posterler, Emniyet Güçleri tarafından hemen kaldırılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tribünde açılan pankartlarla ilgili açıklama yapmış ve bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, pankartın stada sokulmasında zafiyeti bulunan kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını ve açığa alındıklarını duyurmuştu.

SOYUNMA ODASI KORİDORUNDA DARP İDDİASI

Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncularının ve teknik heyetlerinin soyunma odalarına gittikleri sırada gerginliklerin yaşandığı ve Amedsporlu 4 futbolcu ve 3 kulüp yöneticisinin darp raporu aldıkları belirtildi.

Yaşananlar üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama geldi. Başsavcı Ramazan Solmaz imzasıyla yayınlanan açıklamada, "TFF 2. Lig Bursaspor-Amed Sportif futbol takımları arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. İddialar tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Bursaspor - Amed Sportif maçıyla ilgili Başsavcılık harekete geçti
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