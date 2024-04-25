Haberler Yaşam Haberleri Bursaspor eski kulüp Başkanı Emin Adanur tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.4.2024 22:27 Son Güncelleme: 25.4.2024 22:34

Bursaspor eski kulüp Başkanı Emin Adanur tutuklandı

Bursaspor eski Başkanı Emin Adanur, borç nedeniyle hacze gelen 2 baro avukatını darp, hakaret ve tehdit etmek suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursaspor eski kulüp Başkanı Emin Adanur tutuklandı

Bursa'da tanınmış iş insanlarından biri olan ve daha önce Bursaspor Kulübünün Başkanlığını da yapan Emin Adanur ve beraberinde 3 kişi, Adanur'un borcundan dolayı evine gelecek olan Bursa Barosu'na bağlı avukatlar E.K. ve B.S ile bir icra memurunu telefonla tehdit ve hakaret etti. Emin Adanur'un talimatı üzerine eve giden arkadaşı Bülent Can Korkmaz, B.Y.B. ve İ.A., isimli şahıslar, hacze gelen avukatlar ile icra memurunu darbetti.

Avukatlar E.K. ve B.S. ile icra memurunun suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Emin Adanur ile Burak Can Korkmaz, gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Adanur ile Burak Can Korkmaz 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanırken, olaydan sonra kaçan B.Y.B. ve İ.A.'nın ise yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor eski kulüp Başkanı Emin Adanur tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA