Bursaspor eski kulüp Başkanı Emin Adanur tutuklandı

Bursa'da tanınmış iş insanlarından biri olan ve daha önce Bursaspor Kulübünün Başkanlığını da yapan Emin Adanur ve beraberinde 3 kişi, Adanur'un borcundan dolayı evine gelecek olan Bursa Barosu'na bağlı avukatlar E.K. ve B.S ile bir icra memurunu telefonla tehdit ve hakaret etti. Emin Adanur'un talimatı üzerine eve giden arkadaşı Bülent Can Korkmaz, B.Y.B. ve İ.A., isimli şahıslar, hacze gelen avukatlar ile icra memurunu darbetti.

Avukatlar E.K. ve B.S. ile icra memurunun suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Emin Adanur ile Burak Can Korkmaz, gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Adanur ile Burak Can Korkmaz 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanırken, olaydan sonra kaçan B.Y.B. ve İ.A.'nın ise yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.