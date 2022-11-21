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Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:48 Son Güncelleme: 21.11.2022 11:48

Bursa’ya yeni kapalı pazar alanı

Bursa'yı daha sağlıklı geleceğe taşımak adına kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Arabayatağı Mahallesi’nde yapılacak olan Bursa’nın en büyük kapalı pazar alanı projesine start verdi.

Bursa’ya yeni kapalı pazar alanı

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda geliştirdiği projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek olan yatırımlarını da sürdürüyor. Kestel ve Gürsu'ya modern kapalı pazar alanı kazandıran, Yenişehir'deki kapalı Pazar alanını da tamamlanma aşamasına getiren Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın Arabayatağı Mahallesi'ne de modern bir Pazar alanı kazandırıyor. Mevcut pazar alanında 4850 metrekare taban alanı üzerinde 2 katlı olarak yapılacak olan kapalı pazar yerinde 530 adet pazar tezgahı, mescit, abdesthane, tuvaletler, depo alanları ve teknik alanlar bulunacak.

Gecemizi gündüzümüze katıyoruz

Arabayatağı Kapalı pazar alanı için düzenlenen temel atma töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 60'lı ve 70'li yıllarda büyük göç alan Yıldırım'ın hızla büyüdüğünü ve Bursa'nın en büyük ikinci ilçesi konumunda olduğunu söyledi. Yerleşimin oluştuğu bir bölgeyi değiştirmenin ve dönüştürmenin zor bir iş olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, kentsel dönüşüm ve imar uygulamaları gibi zor işleri çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti. Devlet ve belediyeler olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bu şehir için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bursa için hizmet ediyoruz. Kapalı pazar yerleri Bursa gibi gelişmiş bir şehir için olmazsa olmazdır. İnşallah Arabayatağı pazar alanını da Mayıs ayı sonu gibi bitirerek, halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Market ayarında alışveriş

Her hafta iki veya üç tane pazar alanını gezerek vatandaşları dinlediğini dile getiren Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olmamasına rağmen Gürsu, Kestel ve Yenişehir'e Pazar alanı kazandırdıklarını hatırlattı. Arabayatağı'nın ardından şehre yeni pazar alanları da kazandıracaklarını açıklayan Başkan Aktaş, "Pazar yerleri, vatandaşlarımız tarafından yoğun kullanılan alanlardır. İnsanlar market ayarında rahatça alışveriş yapmak istiyor. Kapalı pazar alanı bu konforu halkımıza sağlayacak. Alan, aynı zamanda otopark ve toplu kullanımlar için de hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağız, Yıldırım Belediyesi de vatandaşın menfaatleri doğrultusunda kullanacak. Yıldırım Belediyesi'yle ortaklaşa yaptığımız çalışmalar da var. Birbirimizden destek ve katkı alıyoruz. Taş üstüne taş koymak için çabalıyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için el birliğiyle gayret ediyoruz. Çok şükür Arabayatağı Mahallesi sakinlerinin bir ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Modern pazar yerinin şimdiden ilçemize, mahalle halkına ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

En büyük pazar alanı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, güzel işler yapmanın besmelesinin birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti. Birlik ve beraberlik içerisinde Bursa'yı kalkındırmaya çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Pazar alanı çalışmalarımızı muhataplarımızla istişare ederek ortaya koyuyoruz. Bursa'nın en büyük pazar alanı olan Arabayatağı'nda bu keşmekeşliğe son vererek, Bursa'nın en büyük kapalı pazar alanının inşaatını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da yenilerini inşa etmeye devam edeceğiz. İmardan ulaşıma, sosyal tesisten kültür merkezlerine kadar birçok alanda insanımıza dokunan hizmetler yapıyoruz. Birçok çalışmada bizlere destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Kapalı pazar alanı şimdiden esnafımıza ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Bursa Milletvekili Refik Özen de, Ankara'da milletvekilleriyle, Bursa'da ise belediye başkanlarıyla birlikte vatandaşların beklentisi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Sevdalı oldukları Türkiye ve Bursa için güzel işlere imza attıklarını belirten Özen, emeklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'nın hayırlı olmasını diledi.

Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ise Arabayatağı Mahallesi'ndeki pazar yerinin Bursa'daki pazarlar içerisinde en çok pazarcı esnafını barındıran bölge olduğunu hatırlattı. Aciliyeti olan bir işi başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür eden Aksu, projenin bölge halkına ve pazarcı esnafına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'ndaki ilk harç protokol üyeleri tarafından törenle döküldü.

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Bursa’ya yeni kapalı pazar alanı
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