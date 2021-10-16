Buse’nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Metruk evde asılı halde bulunmuştu

Bileti akşam saatine aldıktan sonra arkadaşlarının yanına dönmek için taksiye bindi. Buse'nin 34 TE 3.. plakalı bir taksiye bindiği, taksicinin kendisine 'Buraların en tatlısı benim. Beni yemek ister misin?' diyerek kendisini saatlerce gezdirdiği anlatıldı. Yine iddianameye göre taksicinin genç kıza, 'Gel beraber kaçalım' gibi sözlerle taciz ettiği ileri sürdü. Florya yakınlarında trafik sıkıştığı bir an taksiden inen genç kızın karakola giderek şikayetçi olduğu kaydedildi.