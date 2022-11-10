Önceki gece Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan yangında, evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, binanın 4'üncü katındaki dairede mahsur kalan 3 kişilik aile, merdivenli araçla kurtarıldı.Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri 8'i çocuk 9 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yangında Suriye uyruklu anne Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed ile Ali El Cesim kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. 8'i çocuk 9 kişinin, yapılan ilk incelemede sobadan çıkan yangın sırasında dumandan zehirlendiği tespit edildi. Bursa'da ikameti olan ailenin, geçici koruma kapsamında olduğu öğrenildi.Otopsi işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem ve Ali Aljasem ile yeğenleri Ahmed ve Ali El Cesim kardeşler için Mihraplı Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından 9 kişi, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.Yan yana defnedilen cenazelerden 5'inin mezar taşlarına isimleri yazılırken, 4 mezara ise sadece numara verildi. Aynı yatakta yan yana halde yanmış cesetleri bulunan Ahmed ve Ali Aljasem kardeşler ile kuzenleri Ahmed ve Ali El Cesim'in kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapıldı. Cenazelerine verilen numaralarla defnedilen 4 çocuğun mezar taşlarına, DNA sonuçlarının çıkmasının ardından isimleri yazılacak.Öte yandan misafirliğe gittikleri amcalarının evinde çıkan yangında ölen Ahmed ile Ali El Cesim kardeşlerin doğum günlerinin de ölüm günleri gibi aynı gün olduğu öğrenildi. 1 Ocak doğumlu olan iki kardeşin cansız bedenleri, kuzenleri Ahmed ve Ali ile birlikte yattıkları yatakta birbirine sarılı halde bulundu. 5 çocuklu Hanım-Amir El Cesim çifti, 1 Ocak tarihinde doğan ve aynı gün doğum günlerini kutladıkları en büyük çocukları Ahmed ile Ali'yi aynı gün toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadı.