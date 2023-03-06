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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Büyük acı

Antalya’dan Gaziantep’e hem torunlarını görmeye hem de komşusunun araç devrini yapmak için giden 56 yaşındaki Yaşar Bayındır depreme yakalandı. Depremde Bayındır, kızı ve 3 torunu hayatını kaybetti

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Büyük acı
Gaziantep Nurdağı'nda yaşayan Yaşar Bayındır, 2 yıl önce kanser hastalığından eşini kaybetmişti. Sıvacı ustası olan Bayındır, kasım ayında Antalya'ya çalışmaya gitti. Bir akrabası Bayındır'ın üzerine yaptığı minibüsü satmak istediğini söyleyip devir işlemleri için vekâletname isteyince, "Torunlarımı özledim. Gelip orada devir işlemlerini yapayım. Torunları da görürüm" diyerek 4 Şubat Cumartesi günü memleketine döndü. Kızı Emel ve torunlarıyla hasret gideren Bayındır'ın diğer çocukları da eve geldi. Gece herkes evine dönerken, 8 yaşındaki torunu Elif 2 katlı müstakil evlerine dönmek istemedi, "Dedemin yanında kalacağım" diyerek orada kaldı. Kahramanmaraş merkezli depremde devrilerek yerle bir olan Coşkun Apartmanı'nın enkazından Yaşar Bayındır, kızı Emel Koca ve torunları Adem, Kadriye ve Elif'in cansız bedenleri çıkarıldı. Elif'in anne ve babası Fatma ve Hasan Gökçe ise, 2 katlı müstakil evlerinden sağ olarak kurtulmayı başardı.

'KOLONLAR KESİLDİ'
Bayındır ve evlatlarının cenazelerini köylerinde toprağa verdikten sonra enkaz başına dönen damadı Ahmet Yitmez, 50 kişiye mezar olan binanın kolonlarının kesildiğini iddia etti. Coşkun Apartmanı'nın yana doğru devrildiğini söyleyen Yitmez, "Binanın enkazı kaldırılınca şikâyetimiz üzerine yapılan incelemede binanın ön tarafında kolon eksik çıktı. Savcı yeri kazdırıp zemine de baktı. Sorumlular ceza alsın Kaybettiklerimiz geri gelmez ama adalet yerini bulur" dedi. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidinin de aralarında yer aldığı sorumlular tutuklandı.

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