Büyük araçların İstanbul’a girişine izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge' yayımlandı. Genelge kapsamında, bayram tatilinde dönüşü İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 05.00'dan 15 Nisan 05.00'a kadar seyirlerine izin verilmeyecek.

VALİLİK DUYURDU: 24 SAAT BOYUNCA BÜYÜK ARAÇ GİREMEYECEK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul'da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul'a girişlerine izin verilmeyecek" denildi.

TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA YOĞUNLUK OLUŞTURUYOR

Öte yandan, Ramazan Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılması dolayısıyla İstanbul'a dönüş yollarında hareketlilik sürüyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda hareketlilik oluşturuyor.

Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Batı gişelerinde araç kuyruğu gözleniyor.

İstanbul'a doğru seyreden araçlar nedeniyle otoyoldaki diğer gişelerde de kalabalık oluşuyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.