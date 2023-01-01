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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Büyük ikramiye büyük hayaller

Milli Piyango, vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. 200 milyon liralık büyük ikramiye ile Bodrum’da 10 villa, 66 adet daire, 13 adet özel uçak, 10 adet yat alınabiliyor

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Büyük ikramiye büyük hayaller
Yılbaşı denince ilk akla gelen Milli Piyango ikramiyesi, bu yıl da bol sıfırlı düşler kurduruyor. Milli Piyango, bu yıl toplamda 1 milyar 395 milyon 900 bin TL ikramiye dağıtıyor. Her yıl olduğu gibi piyango çekilişi öncesinde vatandaşlar, biletlerini alıp heyecanla çekiliş saatini bekledi. Biletine ikramiye isabet edenler büyük sevinç yaşadı. İşte hayalleri süsleyen 200 milyon liralık büyük ikramiye ile yapılabileceklerden bazıları:

BODRUM'DA 10 VİLLA
İstanbul'da değeri 3 milyon lira olan 66 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 10 bin liradan kiralanarak ayda 660 bin lira kira getirisi sağlanabilir. Ayrıca daire fiyatlarının yüksek olduğu lokasyonların başında gelen Bağdat Caddesi'nde deniz gören 8 milyon liralık 15 adet lüks daire de alınabilir.



Turizmin gözde mekânlarından Bodrum'da denize nazır 10 villa ya da metrekaresi 10 bin liradan denize bakan 20 bin metrekare arazi almak da seçenekler arasında.

280 OTOMOBİL
Tahmini değeri 750 bin lira olan orta segment otomobilden 280 adet 750 bin liralık o araba alınabilir.

13 ÖZEL UÇAK
Büyük ikramiye ile tahmini değeri 15 milyon lira olan özel uçaklardan 13 tane alınarak küçük bir filo kurmak da mümkün.



10 ADET YAT
Tanesi 20 milyon lira olan 10 adet yat sahibi de olmak hayaller arasında cazibesini koruyor. 'Yatla katla uğraşmayayım, nakit candır' diyen talihli ise vadeli mevduatı tercih edebilir. Bu durumda talihli kişi, 200 milyon lirayı mevcut yüzde 25'lik faiz oranıyla yatırdığında günlük 130 binden, aylık ise 3.9 milyondan fazla gelir sağlayabilir.



180 KİLO ALTIN
200 milyonluk büyük ikramiye ile 180 kilo altın, 111 bin adet çeyrek altın ya da 27 binden fazla Cumhuriyet altını alınabiliyor. Risk konusunda daha cesur olanlar 308 adet Bitcoin de alabilir.
Telefon almak bir yatırım aracı olmasa da 200 milyon liraya binlerce son model iPhone da alınabilir. Büyük ikramiye ile 3 bin 500 adet iPhone 14 Promax 1 TB satın alınabilir.

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Büyük ikramiye büyük hayaller
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