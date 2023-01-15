Haberler Yaşam Haberleri Büyük Sahra Çölü’nde tarım başladı
Giriş Tarihi: 16.1.2023

Büyük Sahra Çölü’nde tarım başladı

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Büyük Sahra Çölü’nde tarım başladı
MARDİNLİ iş adamı Kenan Kösen'in ortağı olduğu bir Türk şirketi Cezayir'deki Büyük Sahra Çölü'nde bulunan Adrar kentinde tarım projesi başlattı. Proje kapsamında bu yıl toplamda 420 hektar alana buğday, arpa, mercimek ve yonca ekildi. Ayrıca 60 bin de meyve ağacı dikildi. Şirket Müdürü Hakkı Keleşoğlu, geçen yıl test amaçlı yaptıkları çölde tarım projesini 2023'ün ilk günleri itibariyle profesyonel olarak başlattıklarını söyleyerek, "Çölde tarım yapmak klasik tarım yapmaktan çok daha zor. Bunun için sabırlı olmak ve gayret etmek gerekiyor. Hedefimiz, 3 bin hektar alanda daha tarla tarımı, 300 hektar alanda meyvecilik, 4 hektar alanda da profesyonel seralarda sebzecilik yapmak. Hedeflerimiz arasında entegre tesisler kurup mahsullerin işlenerek paketlenmesine kadar olan sanayi zincirini hayata geçirmekte var" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
SON DAKİKA! Haluk Bayraktar Baykar'ı heden alan iftiralarda o noktaya dikkat çekti: Peş peşe gelen bu saldırılar...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine gönderme: Böyle memleket mi idare edilir?
İzmir'de Kılıçdaroğlu'na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede
Kutlu ana
6'lı masaya bir aday daha çıktı: Benim de CV'me bakılsın...
İki haftalığına geldi ‘Demirbaş’ oldu
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük Sahra Çölü’nde tarım başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA