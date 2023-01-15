Büyük Sahra Çölü’nde tarım başladı

MARDİNLİ iş adamı Kenan Kösen'in ortağı olduğu bir Türk şirketi Cezayir'deki Büyük Sahra Çölü'nde bulunan Adrar kentinde tarım projesi başlattı. Proje kapsamında bu yıl toplamda 420 hektar alana buğday, arpa, mercimek ve yonca ekildi. Ayrıca 60 bin de meyve ağacı dikildi. Şirket Müdürü Hakkı Keleşoğlu, geçen yıl test amaçlı yaptıkları çölde tarım projesini 2023'ün ilk günleri itibariyle profesyonel olarak başlattıklarını söyleyerek, "Çölde tarım yapmak klasik tarım yapmaktan çok daha zor. Bunun için sabırlı olmak ve gayret etmek gerekiyor. Hedefimiz, 3 bin hektar alanda daha tarla tarımı, 300 hektar alanda meyvecilik, 4 hektar alanda da profesyonel seralarda sebzecilik yapmak. Hedeflerimiz arasında entegre tesisler kurup mahsullerin işlenerek paketlenmesine kadar olan sanayi zincirini hayata geçirmekte var" dedi.