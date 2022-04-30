Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece Gölü'nü istila ettiler! Sadece 1 haftada 10 ton yosun birikti
Giriş Tarihi: 30.4.2022 15:54 Son Güncelleme: 30.4.2022 16:05

Büyükçekmece Gölü'nü istila ettiler! Sadece 1 haftada 10 ton yosun birikti

DHA
Büyükçekmece Gölü’nü istila ettiler! Sadece 1 haftada 10 ton yosun birikti

Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği noktada adeta yosun istilası yaşanıyor. Bir haftadır esen rüzgar nedeniyle biriken yosunlar adeta gölün bir kısmını kapladı. Yetkililerin sadece bir hafta içinde 10 ton yosun temizlediği öğrenildi.

Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi. Gölün bir kısmı yosunla kaplandı. Ekiplerin 1 haftada 10 tonun üzerinde yosunu temizlediği belirtildi.

Büyükçekmece Gölü'nün denizle birleştiği bölgede bir haftadır esen rüzgar yosunları da beraberinde getirdi.

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresine taşınan yosunlar göl yüzeyinin bir kısmını tamamen kapladı.

Yosunların büyük bölümünün de su altında olduğu görüldü. Yosunların rüzgarla bölgeye taşınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına başladı.

Bir haftada gölden 10 tonun üzerinde yosun temizlendiği belirtildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre gölün denizle birleşen bölgesinde havaların ısınmasıyla her yıl yosun istilasının gerçekleştiği öğrenildi.

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Büyükçekmece Gölü'nü istila ettiler! Sadece 1 haftada 10 ton yosun birikti
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