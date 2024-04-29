Büyükçekmece’de sır cinayet

Büyükçekmece'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralanan şahıs, yaralı şekilde dakikalarca yürüyerek geldiği sokakta kan kaybından hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Ulus Caddesi, Doğan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yıldıray Koç (50) Tepecik Barış Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan ve yaralı şekilde yaklaşık 300 metre yürüyen Koç, geldiği Doğan Sokak'taki bir otomobile yaslandı. Kan kaybından bilincini kaybeden Koç, bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını farkedip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri Yıldıray Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için soruşturma başlattı.