Büyükçekmece’de yün yüklü TIR devrildi: Şoför kabinde sıkıştı!

Kaza, saat 06.45 sıralarında Kumburgaz'da meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki 01 ANG 392 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde seyreden 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada şoför kabinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kazaya karışan diğer iki otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.