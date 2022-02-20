Büyükşehir, sokak hayvanları için besleme etkinliği düzenledi

Sokak hayvanlarını unutmayan Büyükşehir Belediyesi, hayvanların aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kent genelinde 120 odak noktasına düzenli olarak mama bırakan ekipler, gönüllü hayvanseverler ve vatandaşlarla birlikte besleme etkinlikleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Bostaniçi Mahallesi Sıhke Gölü civarındaki alana gelen ekipler hayvanseverlerle birlikte sokak köpeklerine mama ve su bıraktı. Köpeklerin parazit aşılarını da yapan Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, yaralı ve bitkin olan hayvanları ise tedavilerini yapmak üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca organize edilen etkinlikte Özalp Yolu üzerindeki eski çöp alanına da mama ve su bırakıldı.

"HERKESİ BU DUYARLILIĞA DAVET EDİYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan farkındalık etkinliklerini önemsediklerini belirten hayvansever Yağmur Karaca Güneri, "Bugün bu güzel varlıkları beslemek için Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu etkinliğe katıldık. Elimizden geldiğince hem bireysel olarak hem de bu tür etkinliklerle sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyoruz. İnanıyoruz ki ne kadar duyarlı davranırsak bu canlar güzel bir hayat geçirecek. Van Büyükşehir Belediyesine duyarlılıklarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"120 ODAK NOKTASINDA DÜZENLİ OLARAK BESLEME YAPIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi'nin sürekli olarak sokak hayvanlarının takipçisi olduğunu belirten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem, bu tür farkındalık etkinlikleriyle vatandaşların sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını hedeflediklerini söyledi.

İl genelinde 120 odak noktasında düzenli olarak besleme yaptıklarını belirten Veteriner Hekim Özge Kerem, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının beslenmesi sağlıyoruz. İl genelinde 120 besleme noktamız var. Burada düzenli olarak mama ve su bırakıyoruz. Bugün de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarımızla beraber Sıhke Gölü civarındaki köpeklerimizi besledik. Hayvanlarımıza mama ve su bıraktık. Tedavi ihtiyacı olan köpeklerimizi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize götürüyoruz. Burada ayrıca parazit uygulamalarını da yaptık. Etkinliğimize katılan hayvansever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Besleme etkinliği farklı noktalarda gün boyu devam edecek.