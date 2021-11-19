Büyükşehir, sosyal marketi vatandaşın hizmetine sundu

Sosyal marketin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet Hamdi İnan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Sadık Sade, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun, Şanlıurfa Esnaf Sanatkârlar ve odalar birliği ŞESOB Başkanı Mehmet Şefik Bakay çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. İçerisinde temel gıda malzemelerinin yanı sıra temizlik ürünleri, çocukların oyun oynayabilecekleri alanların bulunduğu sosyal marketten vatandaşlar kartlarına yüklenecek puanlarla alışveriş yapabilecek.



BAŞKAN BEYAZGÜL: "VATANDAŞLARIMIZIN GÖNLÜNDE OLMAK, DUASINI ALMAK BİZE YETER"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sosyal market ile ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını marketten karşılayabileceklerini belirterek "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" sözü ışığında çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Özellikle pandemi döneminde vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık her fırsatta evlerine misafir olarak ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. Vatandaşlarımızın dualarında olmak bizim için yeterlidir. Bugün Sosyal marketi açtık yarın da durmadan yorulmadan halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.