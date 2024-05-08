Büyükşehir yıllarca İzmirlilere kaçak binalarda sağlık hizmeti vermiş

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir Depreminde Türkiye'nin tek belediye hastanesi Eşrefpaşa Belediye Hastanesi de zarar gördü. 117 yıllık geçmişe sahip hastanenin ek binası ağır hasarlı olduğu için boşaltıldı. Boşaltılan ek binanın yerine yenisi yapılması öngörüldü. Depremin üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen ek bina inşaatı biri türlü başlayamadı.

BAŞHEKİM VE YARDIMCILARI İSTİFA ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ek bina inşaatı için 3 Mayıs'ta ihale gerçekleştirdi. İhale dosyası alan 4 firmadan hiçbiri komisyona teklif sunmayınca ihale iptal edildi. İhaleye teklif gelmemesi 117 yıllık köklü geçmişe sahip kurumda gerginliğe neden oldu. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Yavuz Uçar, Başhekim yardımcıları Op. Dr. Bayram Köse, Uzm. Dr. Filiz Dağ ve Uzm. Dr. Gaffar Karadoğan, yaşanan şok gelişme sonrası istifa etti.

HASTANE BİNALARI KAÇAKMIŞ

İstifalar bu güne kadar kamuoyundan sır gibi saklanan gerçeği de gözler önüne serdi. Yıllardır İzmirlilere sağlık hizmeti sunan Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'nin tarihi binası hariç diğer tüm blokların kaçak olduğu ortaya çıktı. Başhekim Uçar, kurum içi whatsap grubundan meslektaşlarına hitaben yaptığı paylaşımda ruhsatsız binaları ruhsatlandırmak ve ek bina ihalesine çıkabilmek için yaşanan zorlu süreç hakkında bilgi verdi. Paylaşımında, "Tüm gayretimiz 117 yaşına ayak basan Eşrefpaşa Hastanemizin güçlenerek yaşaması içindi." diyen Uçar'ın eski bina hariç Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ndeki diğer tüm blokların ruhsatsız ve kaçak olduğunu ifade etmesi kent gündemine bomba gibi düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM

Uçar, "Merhaba arkadaşlar. 14 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapmaya gayret ettiğimiz yöneticilik görevlerimizden bugün itibari ile istifa etmiş bulunuyoruz. Tüm gayretimiz 117 yaşına ayak basan Eşrefpaşa Hastanemizin güçlenerek yaşamasıydı. Hastanemizin bilindiği üzere tarihi binası hariç hiç bir binasının ruhsatı yok. İlk ayımızdan itibaren özetlemeye çalıştığımız çalışmaları yaparken ruhsat alma konusunda da yoğun çalışmaya başladık. Parsel birleştirmelerinden tutun da o kadar çok şey ile uğraşıldı ki. Zaten hastane 200 den 150 yatağa indirildiği için norm kadrodaki sorunlarla da mücadele ettik. Kalıcı ruhsatımızın olması ve Hastanemizin kapanmaması için de tek çarenin yeni bina yapımı olduğunu gördük. Uzun görüşmeler, Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Sağlık Bakanlığı ziyaretleri yaparak 1 Ağustos 2022 de 2 yıllık yapım süresi izni aldık. Proje ihalesi, İtfaiye Raporları, İnşaat ruhsatı hepsi tam bir sinir harbi tarzında uzun ve yoğun çalışmalar ile sonuçlandı. Sonunda 3 Mayıs 2024 e Yapım İhalesi İzini alındı. 4 firma dosya almasına rağmen maalesef katılan olmadığı için ihale iptal oldu. İş Yeri Hekimliği ücretleri, diğer çalışan arkadaşlarımızın hakları için birebir mücadele verdik. Katılımcı ve demokratik davranmaya her zaman özen gösterdik. Bu süreç içerisinde bize destek olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Bugünden itibaren gördüğümüz lüzum üzerine görevimizden kendi isteğimiz ile ayrılıyoruz. Yeni gelecek yönetici arkadaşlarımızın Eşrefpaşa Hastanesi'nin yok olmaması için yapılanlara ve devam eden projelere sahip çıkmasını diliyoruz. Biz aynı düşünce ve ahlak anlayışımızla, Cumhuriyet'imizden yaşlı Hastanemize ve mesleğimizle sahip çıkmaya, hekimlik görevimizi yapmaya gücümüz çerçevesinde devam edeceğiz"