Büyükşehir’de ikramiye krizi! Sendikadan iş bırakma resti

KAOS ÇIKSIN İSTEMİYORUZ

Basın metnini okuyan Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, Başkan Soyer'e seslenerek "Bizler çalışma alanlarımızda kaos çıksın istemiyoruz. Ancak bıçak kemiğe dayandığında, İzmir halkına doğumdan ölüme hizmet sunan işçiler olarak alanlara inip üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Biz emekçiler olarak sizlerin siyasi iç çekişmenize malzeme olmak istemiyoruz. Biliyoruz ki İZENERJİ emekçileri olarak bir oyunun içine çekiliyoruz. Emeğimizin karşılığını almaya çalıştığımız bir yerde bu tutumu şiddetle kınıyoruz." dedi.

BELEDİYE YÖNETİMİ, ŞİRKETLER ARASINDA AYRIMCILIK YAPIYOR

"Hayatın her gün pahalı bir hale geldiği ve her şeyin ateş pahası olduğu bu dönemde, uzun bir süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi ihlalleri ile karşı karşıya kalıyoruz." Diyen Gül sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca İZENERJİ işçilerinin aksine belediyenin diğer şirketlerinin ödemeleri zamanında yapılırken şirketler arası ayrım yapılarak iş barışını bozan bu tutumları, gerek söylem gerekse yaptığımız eylemler ile defalarca uyarıda bulunduk. Buna istinaden geçen yılın ekim ayında üyelerimiz ile birlikte tam gün iş bırakma ve iş yeri temsilcilerimiz ile birlikte geceli gündüzlü eylem gerçekleştirdik. Bu verilen mücadele sonucunda tarihinde ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan İZENERJİ emekçilerinin sırf haklarını aradılar diye 1 günlük yevmiyeleri kesildi. Bu yapılan sosyal belediyecilik ile örtüşmemektedir. Direniş esnasında işverenle tekrar bir araya gelerek yaptığımız görüşmede, 'İZENERJİ işçilerinin alacaklarını gününde ödeme sözü' alarak eylemimizi sonlandırmıştık. Ancak gelinen noktada ocak ayı ikramiyemizin zamanında ödenmemesi yetmezmiş gibi dün belediye bürokratları ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde ikramiyemizin yarısını hemen, diğer yarısını ay sonunda ödeneceği tarafımıza bildirilmiştir. Aldığımız maaşların günden güne eridiği, enflasyonun hız kesmeden arttığı bir dönemde, faturanın yine İZENERJİ emekçilerine kesilmesini asla kabul etmiyoruz." Diye konuştu.