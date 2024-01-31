Büyüksün Kocaeli

Kocaeli Kandıra, Orhan Mahallesi'nde yaşayan Yarka ailesinin 2 yaşındaki kızları SMA hastası Melisa için başlatılan yardım kampanyasında tedavi için gereken para toplandı. Melisa'nın yurt dışında yapılacak gen tedavisine ulaşması için Valilik izinli bir kampanya düzenlendi. Kocaeli halkının destekleriyle 53 milyon lira toplandı. Gönüllüler, kampanya çerçevesinde topladıkları yardımlar ile Melisa'nın iyileşme süreci için büyük rol oynadı. Kocaeliler son 1.5 yılda SMA hastası Hamza Aboljoud, Yusuf Barkın Kaplan, Aytun Miraç ve Mehmet Aslan isimli çocuklar için el ele verdi. Yüzlerce gönüllünün yürüttükleri kampanyalar mutlu son ile tamamlandı. Gönüllüler şimdi Derinceli Akbaş ailesinin küçük kızları Eslem Lina Akbaş için harekete geçti. Haydi Kocaeli kampanyası yüzde 25 seviyesinde olan Eslem Lina'ya da nefes olalım.