Büyüksün Lüleburgaz

Kırklareli Lüleburgaz'da öğretmen Zeynep Adakan ile esnaf İbrahim Adakan'ın kızları İdil Ayşe Adakan'a yaklaşık 1 yıl önce SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. İdil Ayşe'nin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için başta Kırklareli Valiliği olmak üzere bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyada İdil Ayşe'nin tedavi giderlerini karşılayacak olan 1 milyon 948 bin dolar toplandı. İdil Ayşe ile anne ve babası birlikte tedavi görmek üzere perşembe günü ABD'nin Boston kentine gidecek. İdil Ayşe için Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda uğurlama töreni düzenledi. Üzerinde 'İdil Ayşe kazandı' yazılı mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı. Meydana annesi Zeynep Adakan'ın kucağında gelen İdil Ayşe ilgi odağı oldu. Zeynep Adakan, kendilerini destek veren herkese çok teşekkür etti. Adakan 110 ailenin bugünü yaşamayı beklediğini bu yüzden içlerinin buruk olduğunu söyledi.İdil Ayşe'nin babası İbrahim Adakan, "Valilik izni geldikten sonra 4,5-5 ayda kampanyamız bitti. O kadar korkunç bir rakamdı ki parayı dolara çevirip Amerika'ya transfer ederken rakam gerçekten çok çok büyüktü. 'Toplanamaz' dediler. Ama Lüleburgaz sahiplendi, herkes bağış yaptı. Hiç kimse görmezden gelmedi. Defalarca kez bağış yapan oldu. Fırınlarda, kumbaralarda, fabrikalarda, zarflarda her yere bağış yaptınız. Allah hepinizden bin kere razı olsun" dedi.