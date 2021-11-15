Büyüktopaç ailesi için karar günü: Ne kadar ceza alacaklar belli oluyor!

Aynı aileden 4 kişinin öldüğü olayda Büyüktopaç ailesi fertleri hâkim karşısına çıkmış, çeşitli sürelerde hapis cezaları almıştı. Toplam 5 kişinin yargılandığı mahkeme sonunda karara itiraz edilmesi üzerine Yargıtay, 2 sanığın cezasını onarken 3 sanığın cezasını az bularak yeniden yargılama istedi.





Geçtiğimiz yıl yargılandıkları Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, uzun yıllar hapis cezalarıyla cezalandırılan Büyüktopaç ailesinin dosyası Yargıtay tarafından incelendi. Yapılan incelemede, verilen hapis cezalarının az olduğuna karar verildi. Büyüktopaç ailesinin 3 ferdi Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacaklar.

Bolu'nun Seben ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü davada baba ve oğulları baba ve oğullarına 76 yıl 6 ay ile 85 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları almış, anneanne Hatice Büyüktopaç ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etmişti. Dede Hasan Büyüktopaç'a 9 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

KORKUNÇ CİNAYET NASIL OLMUŞTU?

Olay, 2018 yılı Şubat ayında Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana gelmişti. Amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile kuzeni Zeki Büyüktopaç'ın çocukları arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk inşaatıyla ilgili bulunan husumet tekrar alevlenerek kavgaya dönüşmüş, kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen Zeki Büyüktopaç, yanında bulunan tüfekle kuzeni Ayhan ile birlikte eşi Emine, oğlu Taşkın, kardeşi Zekiye Büyüktopaç'a arka arkaya ateş etmişti. Mermilerin isabet aldığı Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye olay yerinde hayatını kaybetmişti.