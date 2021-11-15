Haberler Yaşam Haberleri Büyüktopaç ailesi için karar günü: Ne kadar ceza alacaklar belli oluyor!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:58 Son Güncelleme: 15.11.2021 12:30

Büyüktopaç ailesi için karar günü: Ne kadar ceza alacaklar belli oluyor!

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Büyüktopaç ailesi için karar günü: Ne kadar ceza alacaklar belli oluyor!

Bolu’da iki akraba aile arasında çıkan kavgada 4 kişinin öldürülmesiyle başlayan dava sürecinde son aşamaya gelindi.

Aynı aileden 4 kişinin öldüğü olayda Büyüktopaç ailesi fertleri hâkim karşısına çıkmış, çeşitli sürelerde hapis cezaları almıştı. Toplam 5 kişinin yargılandığı mahkeme sonunda karara itiraz edilmesi üzerine Yargıtay, 2 sanığın cezasını onarken 3 sanığın cezasını az bularak yeniden yargılama istedi.



Geçtiğimiz yıl yargılandıkları Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, uzun yıllar hapis cezalarıyla cezalandırılan Büyüktopaç ailesinin dosyası Yargıtay tarafından incelendi. Yapılan incelemede, verilen hapis cezalarının az olduğuna karar verildi. Büyüktopaç ailesinin 3 ferdi Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacaklar.

Bolu'nun Seben ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü davada baba ve oğulları baba ve oğullarına 76 yıl 6 ay ile 85 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları almış, anneanne Hatice Büyüktopaç ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etmişti. Dede Hasan Büyüktopaç'a 9 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

KORKUNÇ CİNAYET NASIL OLMUŞTU?

Olay, 2018 yılı Şubat ayında Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana gelmişti. Amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile kuzeni Zeki Büyüktopaç'ın çocukları arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk inşaatıyla ilgili bulunan husumet tekrar alevlenerek kavgaya dönüşmüş, kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen Zeki Büyüktopaç, yanında bulunan tüfekle kuzeni Ayhan ile birlikte eşi Emine, oğlu Taşkın, kardeşi Zekiye Büyüktopaç'a arka arkaya ateş etmişti. Mermilerin isabet aldığı Ayhan, Emine, Taşkın ve Zekiye olay yerinde hayatını kaybetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım Pazar Dün akşam MasterChef’ten kim elendi, kim veda etti?
Son dakika haberi | Emeklilik için büyük avantaj: İşte emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler?
Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyüktopaç ailesi için karar günü: Ne kadar ceza alacaklar belli oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA