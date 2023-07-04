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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Buz Mağarası’nda 80 metrelik çukura düştü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Buz Mağarası’nda 80 metrelik çukura düştü
Bayburt'ta ailesiyle gezindiği Buz Mağarası içinde 80 metreden yükseklikten çukura düşen Mehmet Daştan (43), hayatını kaybetti. Olay önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da inşaat ve emlak işleriyle uğraşan Mehmet Daştan, bayram ziyareti için ailesiyle birlikte memleketine geldi. Ailesiyle Bayburt'un Helva ilçesinde bulunan Buz Mağarası'nda gezintiye çıkan Daştan, çocuklarıyla birlikte el feneri ile mağaraya bakarken bir anda dengesini kaybedip mağaranın çukuruna düştü. Babalarının düştüğünü gören çocuklar hemen yardım çağırdı. Daştan'ın, düşme anı ve öncesine ait görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, el feneriyle mağara içinde ilerleyen Daştan'ın aniden düştüğü yer alırken, oğlunun 'baba' diyerek çığlık attığı, mağaradaki diğer kişilerin ise 'Mehmet ağabey, ışık yanıyor mu, gitmeyin, AFAD'ı arayın' dediği anlar yer aldı. AFAD ekipleri, 4 saat süren çalışmanın sonunda talihsiz adamın cesedini mağaranın 80 metre aşağısında bularak çıkardı. Daştan'ın cenazesi, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Buz Mağarası’nda 80 metrelik çukura düştü
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