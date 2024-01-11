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Giriş Tarihi: 11.1.2024 14:49 Son Güncelleme: 11.1.2024 16:07

Buzağı satan gençlere Bodrum’da korkunç kumpas

Bafra’dan buzağı satmak için Bodrum’a gelen gençler, anlaştıkları kişiler tarafından rehin alındı. Jandarma alıcıları yakalarken, buzağılar sahiplerine teslim edildi. Film gibi olayda yaşadıklarını anlatan Recep Tahir Güneş, “Filmlerde gördüğümüz gibi olaylar oldu. Bize kumpas kurmuşlar. Çukur kazmışlar, beni tek götürdü ormanlık alana sizi alıp buraya gömecektik dediler. Canlı canlı yakacaklardı” dedi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Buzağı satan gençlere Bodrum’da korkunç kumpas

Samsun Bafra'nın Fevziçakmak Mahallesi'nde hayvan ticareti yapan internetten hayvan pazarlayan bir genç Bodrum'dan alıcılar ile anlaştı. Kamyonla 17 buzağıyı Bodrum'a götürdü. Aslen Aydın Sökeli olduğu öğrenilen alıcılar, gençlerle buluştu. Hayvanları teslim almak için Bodrum Gölköy'de bir araziye götürdü. Hayvanları teslim edip paralarını alacaklarını zanneden gençler hayatlarının şokunu yaşadı.

İddiaya göre, alıcılar gençlere silah ve bıçak çekerek darp etti. Gençlere tehdit eden alıcılar, 15 hayvanı ve cep telefonlarını alarak ortadan kayboldu. Bafralı Sefa Erdoğan, Recep Tahir Güneş ve Hakan Aydoğan bir sür sonra jandarmaya şikayetini bildirdi. İhbar üzerine jandarma gaspçıları, Güvercinlik civarında yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

CANLI CANLI YAKACAKLARDI

Gasp edilen 15 buzağı sahiplerine teslim edildi. Yaşadıklarını anlatan Recep Tahir Güneş, "Bize silah çektiler, filmlerde gördüğümüz gibi olaylar oldu. Böyle bir olay daha önce yaşamadım. Bizi darp ettiler. Bize kumpas kurdular. Çukur kazmışlar, beni tek götürdü oraya sizi alıp buraya gömecektik dediler. Canlı canlı yakacaklarmış" dedi.

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Buzağı satan gençlere Bodrum’da korkunç kumpas
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