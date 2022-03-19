Buzdolabı kapakları sararan tüketicinin haksız bulunduğu karar bozuldu

Kütahya'da yaşayan H.G. bir firmadan buzdolabı satın aldı. Kullanımından 2 yıl sonra kapakların sarardığını fark eden H.G., buzdolabının yenisi ile değiştirilmesini talep etti. Üretici firma talebi geri çevirirken, garanti belgesindeki hükümler kapsamında sadece kapaklarının değiştirilebileceğini bildirdi. Bunun üzerine H.G., tüketici hakem heyetine başvurdu ancak talebi reddedildi. H.G., Simav Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, hayatın olağan akışına göre ürünlerin kapaklarının değiştirilmesi yerine misli ile değişiminin satıcı, üretici için aşırı külfet getireceği, üretici için misli ile değiştirmenin orantısız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

ADALET BAKANLIĞI BOZMA TALEP ETTİ

Kararın temyize taşınmayıp kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Adalet Bakanlığı, mahkemenin bilirkişi incelemesi yaptırıp, ürünün ayıplı olup olmadığı, renk tonu farklılığının satıcı hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, satış sözleşmesinden sonra tüketici kullanım hatası bulunup bulunmadığı hususları belirlenmeden, eksik incelemeyle karar verildiğini kaydetti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kararın sonuca etkili olmamak üzere, kanun yararına bozulmasına hükmetti.

EKSİK İNCELEME NEDENİYLE KARAR BOZULDU

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarının üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabileceğine dikkat çekti. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi oy ve görüşünün alınması gerektiği belirtilerek eksik inceleme yapıldığını aktardı. Kararda, "Buzdolabının kapağında meydana gelen renk değişiminin gizli ve üretim kaynaklı ayıp niteliğinde olup olmadığı, bu konuda garanti yönetmeliği ve davalı tarafından verilen garanti belgesi hükümleri de değerlendirilerek misli ile değişim gerekip gerekmediğinin tespit edilmesi, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine açık ve yeterli bilirkişi raporu alınarak, alınan rapora göre ilgili mevzuat gözetilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır" denildi.