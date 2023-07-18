Buzula düşen 2 doğa gezgini ölü bulundu

Hakkarı'de, 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda bulunan 20 bin yıllık buzullarda oluşan çukura düşerek kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları dün de sürdü. 42 kişilik uzman ekip, dün önce Adalet Bakanlığı'nda memur olarak çalışan ve İstanbullu Hâkime Koç'un cansız bedenine ulaştı. Koç'un cesedi, şelalenin bulunduğu bölgede 16 metre derinlikte buzulların arasından çıkarıldı. Ekipler, bir süre sonra da aynı bölgede Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın cansız bedenine ulaştı. Buzuldan çıkarılan cesetler, askeri helikopterle Hakkâri Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan eşiyle birlikte aynı buzula düşen ve kurtarıldıktan sonra tedavi altına alınan Gülay Avcu kendine geldi. Avcu, sosyal medya hesabında, "Buzulun erimesi sonucu ben, eşim ve gruptaki 2 arkadaşla beraber 20 metre yükseklikten düştük. Ben ve Kemal kendi çabalarımızla hayatta kalma mücadelesi verdik. 2 saat sonra yardım ekipleri bizi çıkardı" dedi.