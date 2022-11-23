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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Caddebostan’da kırmızı yosun istilası

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Caddebostan’da kırmızı yosun istilası
İstanbul'da 2 gündür etkili olan lodos sonrası Caddebostan sahili kırmızı yosunla kaplandı. Sahile ve sahildeki kayalıklara vuran kırmızı yosunu gören vatandaşların haber vermesiyle sabah saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait temizlik görevlileri, dev dalgalarla kıyıya vuran kırmızı yosunları temizlemek için çalışma başlattı.



Yosunlar, İBB'ye ait iş makineleri ve vidanjörlerle toplandı. İstanbul'da kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında sahillere kırmızı yosun vuruyor. Yıllara göre toplanan yosun miktarı ise şöyle: 2017'de 476 bin 399 kilo, 2018'de 215 bin 18 kilo, 2019'da 720 bin 455 kilo, 2020'de 121 bin 780 kilo, 2021'de 2 milyon 534 bin 377 kilo, 2022'de 1 milyon 47 bin 452 kilo.

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Caddebostan’da kırmızı yosun istilası
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