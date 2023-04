Çadırkentin çocukları ve gençleri ile bir gece

BURAYA HER ŞEY FAZLASI İLE GELİYOR

Mustafa'nın ablası Merve (15) ise posta yürüyüşü sporcusu. En büyük hedefi ise milli olup Türkiye'yi en yükseğe çıkartmak. Merve Uyanık; "Burası benim hemen hemen her gün gelip antrenmanlarımı yaptığım pist. Bir gün buraya böyle geleceğimi ummuyordum. Adıyaman'ın büyük bölümü gitti. Neyin ne olacağı belli değil. İstanbul, Ankara, İzmir... Türkiye'nin her yerinden buraya her şey fazlası ile geliyor. Her şey biraz karışık gibi... Gönüllü olarak birçok kişi geldi. Allah hepsinden razı olsun. Ailelerini çoluk çocuklarını bırakıp geliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.