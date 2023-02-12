Çadırlar için soba seferberliği

Makine bölümü öğretmeni Osman Çolakoğlu Osman Çolakoğlu, "Bu kış gününde en çok ihtiyacın bu olduğuna karar verdik. Deprem bölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak adına soba üretmek istedik. Atölyemizin imkanlarıyla bir prototip oluşturduk. Bu sobayı çok rahat bir şekilde yangına da imkân vermeden kullanabiliriz. Daha önceki felaketlerden de biliyoruz maalesef bu tip sıkıntılar yaşandı. Sacdan güçlü bir soba yaptık, ilk etapta 150 tanesini tamamlayıp en kısa zamanda kendi ellerimizle afet bölgesine götürüp teslim etmek istiyoruz. Sobanın altına bir yalıtım malzemesi koyacağız ve yerden yükselteceğiz. Çok dengeli bir şekilde ayaklarını yerleştireceğiz. Devirmek isteseniz de devrilmeyecek bir biçimde tasarımını gerçekleştirdik. AFAD'ın kendi çadırlarının baca çıkışları var, konteynerler için son derece uygun orada da son derece kolay bir şekilde kullanılabilir. Odunla ya da kömürle de çok rahat bir şekilde afetzedelerimiz bunu kullanabilecek" diye konuştu. Kocaeli'nde depremzedelerin üşümemesi için varillerden soba yapıyor. Toplanan atıl durumdaki variller dezenfekte edildikten sonra mazgal ve boru eklenerek sobaya dönüştürülüyor. Usta ellerde üretilen sobalar, ısınma ihtiyacının karşılanması için deprem bölgelerine gönderiliyor. DHA-İHAKörfez'debulunan Alihocalar köyünde yaşayan vatandaşlar, kışlık odunlarını afet bölgesindeki depremzedelere gönderdi. Körfez Belediyesi tarafından deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına Alihocalar'daki köylüler kışlık odunlarıyla destek verdi. Köy halkı, kış aylarında kullanmak için hazırladıkları odunları hiç düşünmeden depremzedeler için yardım toplama merkezine getirdi. Bir tır dolusu odun, hızlı bir şekilde deprem bölgesine gönderildi.