Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Eşiyle beraber koronavirüse yakalandıklarını sosyal medyadan duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya kullanıcıları "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çadlı yetim öğrenciler Erdoğan için dua etti | Video

Bir diğer yandan da, siyasi parti liderleri ve Ülke liderleri sosyal medyadan Erdoğan ailesine "geçmiş olsun" mesajlarını paylaştı. Orta Afrika'nın Çad ülkesinde de hafızlık yapan yetim öğrenciler, Erdoğan çifti için dualar etti. Video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyenleri duygulandırdı.