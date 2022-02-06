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Giriş Tarihi: 6.2.2022 15:30 Son Güncelleme: 6.2.2022 16:03

Çadlı yetim öğrenciler Erdoğan için dua etti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çadlı yetim öğrenciler Erdoğan için dua etti

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için  Orta Afrika'da yer alan Çad Cumhuriyeti'nde hafızlık yapan yetim öğrenciler toplu şekilde dua etti. Twitter’da gündem olan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Eşiyle beraber koronavirüse yakalandıklarını sosyal medyadan duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya kullanıcıları "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çadlı yetim öğrenciler Erdoğan için dua etti | Video

Bir diğer yandan da, siyasi parti liderleri ve Ülke liderleri sosyal medyadan Erdoğan ailesine "geçmiş olsun" mesajlarını paylaştı. Orta Afrika'nın Çad ülkesinde de hafızlık yapan yetim öğrenciler, Erdoğan çifti için dualar etti. Video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyenleri duygulandırdı.

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Çadlı yetim öğrenciler Erdoğan için dua etti
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