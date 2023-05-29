Çağ açan fethin 570’inci yılı

İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bir çağı açıp bir çağı kapatan kutlu fethin üzerinden 570 yıl geçti. Tarihimizin en önemli fetihlerinden olan İstanbul'un fethi İstanbul Valiliği öncülüğünde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed Han'ın kabri ziyaret edilerek dualar edilecek. Öğle namazı öncesinde ise mevlid-i şerif okunacak.Fatih Sultan Mehmed'in 23 Mart 1453'te Edirne'den yola çıkıp 6 Nisan günü başlayan kuşatma 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethiyle son buldu. Zafer 53 günlük kuşatmanın sonucunda geldi. İstanbul'un fethiyle beraber 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun devamı olan Bizans İmparatorluğu parçalandı. İstanbul'un fethi ayrıca Orta Çağ'ın sona erdiği ve Yeni Çağ'ın başladığı gündür. Fetih askeri tarih açısından da son derece büyük önem taşır. Antik çağlardan o döneme kadar surlar ve kent duvarları, şehirleri işgale karşı koruyan en büyük savunma araçlarıydı. Fakat savaş sırasında karabarut kullanan Osmanlı ordusu, surları yıkmayı başardı.Fatih Sultan Mehmed, kuşatma başladığında daha 21 yaşındaydı. İstanbul'un fethedilmesi Osmanlı Devleti açısından pek çok nedenden dolayı gerekliydi. Bunun ilk sebebi, Hz. Muhammed'in (SAV) "Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir" müjdesine nail olmaktı. 6 Nisan 1453 tarihinde kuşatma başladı. 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi.Osmanlı ordusu kenti karadan ve denizden kuşatma altına alırken, ordu surlarda gedikler açtıkça Bizanslılar surları yenileyerek şehre girişe izin vermedi. Haliç ile Karaköy arasına çekilen zincir nedeniyle Osmanlı donanmasının Haliç'e girememesi, savaşın yönünü Osmanlı aleyhine çeviriyordu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed, savaşın seyrini değiştirecek hamlesine başvurarak 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece 72 parça kadırganın karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi emrini verdi. Bir gece içerisinde Haliç'e indirilen donanma ateşe başladı. Fatih Sultan Mehmed, 29 Mayıs'ta büyük taarruz için emir verdi. 29 Mayıs'ta günün ilk ışıkları ile başlayan taarruzla surlar aşıldı.