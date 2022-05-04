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Giriş Tarihi: 4.5.2022 10:50 Son Güncelleme: 4.5.2022 10:50

Çaldığı bisikletle 24 kilometre yol yapan hırsız yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldığı bisikletle 24 kilometre yol yapan hırsız yakalandı

İstanbul’da Bakırköy’den çaldığı bisikletle Esenyurt’taki evine giden ve 24 kilometre yol yapan bir kişi yakalandı. Bisiklet ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. A.U.’nun bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi; Bakırköy İlçesi'ne bağlı Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir adresin bahçesinden yedi bin lira değerindeki bir bisikleti çalan kişinin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Bisikleti, kağıt toplayıcılığı yapan A.U. (20) isimli kişinin çaldığı ve Esenyurt İlçesi'nde bulunan ikamet adresinin bahçesine sakladığı tespit edildi. A.U., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen bisiklet sahibine teslim edildi. A.U. hakkında "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan yasal işlem yapıldı ve adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çaldığı bisikletle Bakırköy'den Esenyurt'a kadar gittiği ve bisikletle 24 kilometre yol yaptığı iddia edilen A.U.'nun bisikleti çaldığı ve kullanarak kaçtığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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Çaldığı bisikletle 24 kilometre yol yapan hırsız yakalandı
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