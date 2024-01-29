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Giriş Tarihi: 29.1.2024 10:16 Son Güncelleme: 29.1.2024 10:32

Çaldığı üniteyi 5 kilometre sırtında taşıdı

Adana’da hırsız çaldığı klima dış ünitesini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı. Polis tarafından yakalanan şüpheli, “Klima ünitesini görünce şeytana uydum” dedi, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Çaldığı üniteyi 5 kilometre sırtında taşıdı

Adana'da 41 yaşındaki S.T., klimanın dış ünitesini çalıp sırtladı. Şüpheli, 5 kilometre boyunca klima dış ünitesini sırtında taşıdı. Polis tarafından yakalanan S.T., "Sokakta yürürken, klima ünitesini görünce şeytana uydum. Üniteyi tanımadığım birine 400 liraya sattım" dedi, tutuklandı.

5 KİLOMETRE TAŞIDI

Olay 12 Ocak'ta Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen S.T., bir iş yerinin önündeki klima dış ünitesini görünce çalmaya karar verdi. Şüpheli, yanında getirdiği çuvaldan çıkardığı malzemelerle üniteyi söktükten sonra sırtlayarak çaldı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca klima ünitesini sırtında taşıyan zanlı, evine gitti. Hırsızlık anı ve şüphelinin klima ünitesiyle caddede yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"ŞEYTANA UYDUM"

Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden A.B.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, görüntüleri inceleyip, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. S.T., adresine yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen S.T., ifadesinde, "Sokakta yürürken, klima ünitesini görünce şeytana uydum. Üniteyi tanımadığım birine 400 liraya sattım" dedi. Adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Çaldığı üniteyi 5 kilometre sırtında taşıdı
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