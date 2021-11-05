İstanbul Polisi'ni harekete geçiren seri olaylar Sultanbeyli İlçesi'nde yaşandı. İki kişi; Hasanpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan motosikletleri çaldı. M.E.Ç. ve M.B. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Çaldıkları motosiklete benzin alacaklardı... Akaryakıt istasyonunda yakalandılar | Video

Şüpheliler son olayda çaldıkları motosiklete benzin alırken bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Çalıntı motosikletler de ele geçirildi. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.