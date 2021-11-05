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Giriş Tarihi: 5.11.2021 18:49 Son Güncelleme: 5.11.2021 18:54

Çaldıkları motosiklete benzin alacaklardı... Akaryakıt istasyonunda yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldıkları motosiklete benzin alacaklardı... Akaryakıt istasyonunda yakalandılar

İstanbul’da park halinde bulunan motosikletleri çalan iki kişi; son olayda çaldıkları motosiklete benzin alırken bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi'ni harekete geçiren seri olaylar Sultanbeyli İlçesi'nde yaşandı. İki kişi; Hasanpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan motosikletleri çaldı. M.E.Ç. ve M.B. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Çaldıkları motosiklete benzin alacaklardı... Akaryakıt istasyonunda yakalandılar | Video

Şüpheliler son olayda çaldıkları motosiklete benzin alırken bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Çalıntı motosikletler de ele geçirildi. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Çaldıkları motosiklete benzin alacaklardı... Akaryakıt istasyonunda yakalandılar
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