Haberler Yaşam Haberleri Caleb Swanigan kimdir, kaç yaşındaydı? NBA yıldızı Caleb Swanigan neden öldü, ölüm nedeni nedir?
Giriş Tarihi: 22.6.2022 10:23 Son Güncelleme: 22.6.2022 10:27

Caleb Swanigan kimdir, kaç yaşındaydı? NBA yıldızı Caleb Swanigan neden öldü, ölüm nedeni nedir?

Caleb Swanigan kimdir, kaç yaşındaydı? NBA yıldızı Caleb Swanigan neden öldü, ölüm nedeni nedir?

Eski NBA oyuncusu Caleb Swanigan hayatını kaybetti. Portland Trail Blazers ve Sacramento Kings takımlarında forma giyen ünlü basketbol oyuncusunun ölüm haberi NBA dünyasında büyük ses getirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden isim için “Caleb Swanigan neden öldü, kaç yaşındaydı?” soruları yanıt arıyor. Peki, Caleb Swanigan kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte NBA oyuncusu Caleb Swanigan ölüm nedeni

Caleb Swanigan kimdir, kaç yaşındaydı? Soruları ölüm haberleri ardından gündeme geldi. Eski NBA oyuncusu erken yaşta hayatını kaybetti. Bu noktada Caleb Swanigan ölüm nedeni merak ediliyor. Birçok medya tarafından 2015'te ulusal sınıfta en iyi hazırlık oyuncuları arasında yer alan NBA yıldızı sevenlerini üzdü. İşte, NBA oyuncusu Caleb Swanigan neden öldü? Sorusunun yanıtı…

CALEB SWANIGAN KİMDİR?

18 Nisan 1997 doğumlu Amerikalı basketbol oyuncusu Caleb Swanigan, Purdue Boilermakers için kolej basketbolu oynadı. Son olarak 19-20 sezonunda Trail Blazers formasıyla NBA'de boy göstermiş ve NBA kariyeri boyunca 75 maça çıkmıştı.

Rivals.com, Scout.com ve ESPN tarafından 2015 ulusal sınıfında en iyi hazırlık oyuncuları arasında aldı. 25 yaşında hayatını kaybeden ünlü NBA oyuncusunun haberini spor muhabiri Shams Charania verdi.

CALEB SWANIGAN NEDEN ÖLDÜ?

Spor muhabiri ölüm nedenini paylaşmadı. Ancak haberi attığı şu tweet ile duyurdu:

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Caleb Swanigan kimdir, kaç yaşındaydı? NBA yıldızı Caleb Swanigan neden öldü, ölüm nedeni nedir?
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