Caleb Swanigan kimdir, kaç yaşındaydı? NBA yıldızı Caleb Swanigan neden öldü, ölüm nedeni nedir?

Caleb Swanigan kimdir, kaç yaşındaydı? Soruları ölüm haberleri ardından gündeme geldi. Eski NBA oyuncusu erken yaşta hayatını kaybetti. Bu noktada Caleb Swanigan ölüm nedeni merak ediliyor. Birçok medya tarafından 2015'te ulusal sınıfta en iyi hazırlık oyuncuları arasında yer alan NBA yıldızı sevenlerini üzdü. İşte, NBA oyuncusu Caleb Swanigan neden öldü? Sorusunun yanıtı…