Çalınan 40 bin vizon doğaya salıverildi

ABD'ninOhio eyaletinde bir çiftlikten on binlerce vizon, kimliği belirsiz kişilerce çalınıp doğaya salıverildi. Van Wert County Şerif Bürosu, Hoaglin Kasabası'ndaki çiftlikten 40 bin vizonun serbest bırakılmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, vizonların etobur memeliler olduğu, taze avlarla beslendiği ve kendilerinden çok daha büyük hayvanları avlayabildiği hatırlatılarak bölge sakinlerini ve çiftçileri uyardı. ABD'de her yıl milyonlarca vizon, beyaz kürk mantoları yapmak için yetiştirilip öldürülüyor. Vizon yetiştiriciliğini zalimce diye tanımlayan hayvan hakları aktivistleri, uygulamanın yasaklanması için yönetimlere lobi yapıyor.