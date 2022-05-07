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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Çalınan cüzdandaki 7 sterlin fidan oldu

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Çalınan cüzdandaki 7 sterlin fidan oldu
Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, fidan dikmek için toprağı kazarken gömülü cüzdan buldu. Cüzdanın içinden kredi kartları ve 7 sterlin çıktı. Kredi kartlarının üzerindeki ismi araştıran Demirtaş, sonunda cüzdanın sahibi İngiliz bankacı Elanor Fyve'ye ulaştı. Fyve'nin, 2002 yazında kız kardeşiyle Marmaris'te tatil yaparken cüzdanı ve değerli eşyalarının çalındığı ortaya çıktı.

ÇOK MUTLU OLDU
Demirtaş, Fyve'ye cüzdanını geri göndermeyi teklif etti. Fyve kabul etmedi. Demirtaş, "Fidan dikmek için toprağı kazarken cüzdanı buldum. Çeşitli mecralardan araştırarak cüzdanın sahibine ulaştım. İsterse cüzdanı ona gönderebileceğimi söyledim. Ama kabul etmedi. Ben de 'İçindeki 7 sterline yakın demir paraları temizleyip, TL'ye çevireceğim. O parayla da sizin adınıza fidan dikeceğim' dedim. Elanor Hanım çok mutlu oldu. Teşekkür etti. Türkiye'ye gelince fidan dikilen alanı ziyaret edeceğini söyledi" şeklinde konuştu.

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Çalınan cüzdandaki 7 sterlin fidan oldu
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