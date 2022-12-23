Çalınan karttan para çekilmesinde emsal karar: Banka kusurlu

Antalya'da mahkeme, çalınan banka kartlarının şifresinin ele geçirilmesinde müşterinin kusurlu olduğunun kanıtlanamadığı için bankanın parayı faiziyle mağdura ödemesine karar verdi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor E.B.Ç.'nin 28 Temmuz'da muayene odasındaki dolapta asılı çantasındaki cüzdanı çalındı. Cüzdanının çalındığını mesai bitiminde fark eden doktor, durumu polise bildirdi. Ardından hesaplarını kontrol eden E.B.Ç, kredi ve banka kartlarından parçalar halinde toplam 10 bin 450 lira çekildiğini gördü. Mağdur, bankasına başvurarak kartlarının iptal edilmesini ve zararının karşılanmasını talep etti. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin M.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin, benzer bir suçtan tutuklanarak Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği anlaşıldı.Mağdur doktor, bankanın zararın karşılanmasını reddetmesi üzerine Antalya Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.Hakem heyetinin de aleyhine karar vermesi üzerine doktor E.B.Ç. avukatı aracılığıyla Antalya 2. Tüketici Mahkemesi'nde banka aleyhine dava açtı. Banka savunmasında, "Davacı tarafın, kartı ve karta ait güvenlik bilgilerini güvende tutma konusunda ağır ihlali bulunduğunu" iddia ederek davanın reddini istedi.Bilirkişi raporunda bankanın, kart şifrelerinin nasıl ele geçirildiğini açıklığa kavuşturamadığı aktarıldı.Mahkeme, kartlara ait şifrelerin E.B.Ç.'nin kusuruyla ele geçirildiğine yönelik bir ispat belgesi sunulamadığından ve yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirme mesajı gönderilmediğinden Tüketici Hakem Heyeti'nin kararının iptaline hükmetti. Mahkeme, 10 bin 450 liranın yasal faiziyle bankadan alınarak davacıya verilmesine karar verdi.