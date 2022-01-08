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Giriş Tarihi: 8.1.2022 11:02 Son Güncelleme: 8.1.2022 11:27

Çalınan okul bahçe kapısı hurdacıda bulundu

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Çalınan okul bahçe kapısı hurdacıda bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün akşam saatlerinde okul bahçe kapısının çalınmasının ardından arama çalışması başlatan polis ekipleri hurdacı da bulduğu okul kapısını okula teslim etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Esmerçayır mahallesinde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak ilk okulunun bahçe kapısı kimliği belirlenmeyen 2 kişi tarafından yerinden sökülerek çalındığı görüntüleri güvenlik kameralarına yansımıştı.

Hırsızlık olayıyla ilgili arama çalışması başlatan polis ekipleri çevredeki kameraların takibi sonucu kapıyı hurdacı da buldu, kapının bulunmasıyla ilgili okul yetkilerine bilgi veren ekipler kapıyı okul yetkilerine teslim etti.

Akşam saatlerinde bulunan okul kapısı yerine takılırken çalan şahısların arama çalışması sürüyor.

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Çalınan okul bahçe kapısı hurdacıda bulundu
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