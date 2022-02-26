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Giriş Tarihi: 26.2.2022

Çalışanları bağlayıp 11 milyonu gasp ettiler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çalışanları bağlayıp 11 milyonu gasp ettiler
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde beyaz eşya satan işyerine 21 Şubat sabahı gelen yabancı uyruklu 3 kişi, silahla tehdit ettikleri 4 çalışanın el ve ayaklarını bağladı. Daha sonra üst katta bulunan kasadaki 805 bin dolar (11 milyon 109 bin TL) ve 200 bin lirayı alan şüpheliler, dükkânın kepenklerini kapatıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği 4 gaspçıyı, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler Mehmet S.Ş. (27), Ö.U. (17), Ömer A. (20) ve Caner A. (19) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üzerinden çıkan 150 bin liraya el konuldu.

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Çalışanları bağlayıp 11 milyonu gasp ettiler
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