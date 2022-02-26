Çalışanları bağlayıp 11 milyonu gasp ettiler

ZeytinburnuYeşiltepe Mahallesi'nde beyaz eşya satan işyerine 21 Şubat sabahı gelen yabancı uyruklu 3 kişi, silahla tehdit ettikleri 4 çalışanın el ve ayaklarını bağladı. Daha sonra üst katta bulunan kasadaki 805 bin dolar (11 milyon 109 bin TL) ve 200 bin lirayı alan şüpheliler, dükkânın kepenklerini kapatıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği 4 gaspçıyı, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler Mehmet S.Ş. (27), Ö.U. (17), Ömer A. (20) ve Caner A. (19) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üzerinden çıkan 150 bin liraya el konuldu.