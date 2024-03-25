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Giriş Tarihi: 25.3.2024 10:56

Çalışırken kalp krizi geçirdi: Çiftçinin acı sonu!

Denizli'de çiftçi Nureddin Deli, tarlasında çift sürdüğü sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Deli, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Çalışırken kalp krizi geçirdi: Çiftçinin acı sonu!
Olay, Denizli'nin Çivril ilçesi Karabedirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nureddin Deli tarlasında çift sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Traktörün üstündeki adamın fenalaştığını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nureddin Deli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Deli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çalışırken kalp krizi geçirdi: Çiftçinin acı sonu!
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