Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada kan aktı: 2’si ağır 3 yaralı

KIRILMA SESİNİ DUYDU

Olay, 7 Ağustos'ta merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; müstakil evin 2'nci katında oturan Serhat Y.'nin (23) pencere camına taş gelerek kırıldı. Alt katta oturan ev sahibi Nurettin B. (37) sesi duyunca yukarı çıktı. Nurettin B., kiracısına "Eve zarar verdin. Bu camı sen yaptıracaksın" dedi. Serhat Y. ise camı kendisinin kırmadığını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Nurettin B.'nin kardeşleri Yakup (24) ve Yunus B.'nin de (26) gelmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KARDEŞLERİ VURDU

Serhat Y., evdeki tabancayla kardeşleri yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yarılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Yakup ve Nurettin B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Serhat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.