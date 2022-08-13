Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada kan aktı: 2’si ağır 3 yaralı

Adana'da evin camını kırılması nedeniyle kiracı ile ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı. 2 katlı müstakil evin üst katında kiracı olarak oturan Serhat Y.'nin oturduğu evin camı kimliği belirsiz bir kişi tarafından taş atılarak kırıldı. Evin sahibi olan ve alt katta oturan Nurettin B. ile kiracısı arasında bu konu yüzünden tartışma çıktı. Nurettin B.'nin kardeşleri de tartışmaya karışınca olay büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Serhat Y., 3 kardeşi de tabancayla vurdu. Tutuklanan zanlı Serhat Y., "Beni evden çıkarmak için camı kendileri kırdı" diyerek kendisini savundu.
KIRILMA SESİNİ DUYDU
Olay, 7 Ağustos'ta merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; müstakil evin 2'nci katında oturan Serhat Y.'nin (23) pencere camına taş gelerek kırıldı. Alt katta oturan ev sahibi Nurettin B. (37) sesi duyunca yukarı çıktı. Nurettin B., kiracısına "Eve zarar verdin. Bu camı sen yaptıracaksın" dedi. Serhat Y. ise camı kendisinin kırmadığını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Nurettin B.'nin kardeşleri Yakup (24) ve Yunus B.'nin de (26) gelmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KARDEŞLERİ VURDU
Serhat Y., evdeki tabancayla kardeşleri yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yarılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Yakup ve Nurettin B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Serhat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
EVDEN ÇIKARMAK İÇİN…
Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlenen Serhat Y., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Serhat Y., ifadesinde, ev sahibinin kendisini evden çıkartmak istediği için camı kırdıklarını, kendisini korumak için tabancayla ateş açtığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.