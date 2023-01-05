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Giriş Tarihi: 6.1.2023

Cam silici çete, kırmızı ışıkta dehşet saçtı

İstanbul Şişli'de aracıyla seyir halindeyken kırmızı ışıkta duran Çiğdem Tunç ve nişanlısı cam silicilerin saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle kanlar içinde kalan genç kadın neye uğradığını şaşırdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Cam silici çete, kırmızı ışıkta dehşet saçtı

Şişli'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ünlü isimlere peruk yapan Çiğdem Tunç ve nişanlısı aracıyla seyir halindeydi. Kırımızı ışık yandı ve durduklarında aracın başına bir cam silici geldi. Hemen camı silmeye başladı. Çiğdem Tunç aracın camını silmesini istemedi. Bunun üzerine silici bir anda öfkelenip elindekilerle araca vurup hem de küfürler etmeye başladı. Küfürler artınca genç kadının nişanlısı araçtan indi siliciler ona da saldırmaya başladı. Nişanlısının saldırganlardan ayırmak için araya giren Çiğdem Tunç'ta yüzüne yumruk aldı. Kaşı kanamaya başladı.

SİLME DEDİM KÜFRE BAŞLADI

Çiğdem Tunç: "Gerçekten korkunçtu. Sadece aracın camını sildirmek istemedim. Hemen küfürler hakaretler etmeye başladılar. Nişanlım inince onu darp ettiler. Bende ayırmak için indim bana da yumruk attı" dedi.

AYNI GÜN İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin olaydan da kısa bir süre önce gözaltına alınıp 617 lira cezai işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Cam silici çete, kırmızı ışıkta dehşet saçtı
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