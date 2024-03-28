Çam ve Sakura’da çocuklar eğlendi

BaşakşehirÇam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklar için Başakşehir Belediyesi'nin desteğiyle ramazan eğlencesi düzenlendi. Kültürümüzün önemli bir parçası olan Karagöz Hacivat oyunu ile geri dönüşüm kahramanları "Başakgiller" adlı çocuk tiyatrosunu beğeni ile izleyen çocuklar zaman zaman kahkahaya boğuldu. Çocukların eğlenceli anlar yaşadığı programa, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastane yönetimi, sağlık çalışanları çocukların ebeveynleri ve refakçileri de katıldı. Oyunları izleyen çocuklar, Karagöz-Hacivat'ı çok sevdiklerini belirterek oyunu büyük bir heyecanla takip ettiğini belirtiler.