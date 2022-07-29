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Giriş Tarihi: 29.7.2022 16:11 Son Güncelleme: 29.7.2022 16:34

Çamaşır makinesi içinde saklanan uyuşturucu Narkotik köpeği Atlas’tan kaçmadı

Trabzon'da polis ekiplerince bir minibüste Narkotik köpeği Atlas’ın da katılımıyla yapılan aramada çamaşır makinesine zulalanmış şekilde piyasa değeri 1 milyon TL olan metamfetamin  uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Çamaşır makinesi içinde saklanan uyuşturucu Narkotik köpeği Atlas’tan kaçmadı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adli makamlardan alınan arama iznine istinaden Z.T. nin bulunduğu araçta narkotik köpeği Atlas ile arama yapıldı. Yapılan aramada minibüsün arkasında bulunan çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış şekilde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 983,34 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 3 bin vatandaşı zehirleyebileceği değerlendirilirken, ekipler tarafından Z.T.'nin evinde de yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Çamaşır makinesi içinde saklanan uyuşturucu Narkotik köpeği Atlas’tan kaçmadı
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