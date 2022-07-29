Çamaşır makinesi içinde saklanan uyuşturucu Narkotik köpeği Atlas’tan kaçmadı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adli makamlardan alınan arama iznine istinaden Z.T. nin bulunduğu araçta narkotik köpeği Atlas ile arama yapıldı. Yapılan aramada minibüsün arkasında bulunan çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış şekilde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 983,34 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 3 bin vatandaşı zehirleyebileceği değerlendirilirken, ekipler tarafından Z.T.'nin evinde de yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.