Çamaşır makinesine giren çocuk can verdi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı. Bu sırada küçük Mert'in annesi Nuran E., çocuk içindeyken çamaşırları yıkamak için makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı. Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkarılan Mert, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamdı. Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.