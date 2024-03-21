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Giriş Tarihi: 21.3.2024 13:04 Son Güncelleme: 21.3.2024 13:07

Çamaşır makinesine giren Elif havasızlıktan öldü

Adana’da anne ve babası işte olan ve evde kardeşleriyle birlikte kalan 3 yaşındaki Elif Ayyüce Karacan, girdiği çamaşır makinesinin kapağını kapatması sonucu havasız kalarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Ankara’da toprağa verildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Çamaşır makinesine giren Elif havasızlıktan öldü

Adana'da 19 Mart'ta Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre ceza infaz koruma memuru olan baba Tayfur Karacan ile Yüreğir Devlet Hastanesinde çalışan Suna Karacan. sabah işyerlerine gitti. Evde 12 yaşındaki Zeynep Hilal, Alparslan Türker (6) ve Elif Ayyüce Karacan kaldı. Öğle saatlerinde Zeynep Hilal Karacan, annesini arayarak Elif Ayyüce'nin kayıp olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Suna Karacan eşini aradı. Bu sırada Alparslan Türker, kız kardeşini çamaşır makinesinin içinde baygın halde buldu ve ablasıyla birlikte dışarı çıkardı. Eve gelen baba havasız kalan ve hareketsiz yatan kızına suni teneffüs ile kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz kız kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenaze Ankara'da toprağa verildi.

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Çamaşır makinesine giren Elif havasızlıktan öldü
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