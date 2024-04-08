Cami duvarına çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'daki kaza Çarşamba ilçesi Ordu karayolu Kavakdibi mevkiinde meydana geldi. 22 yaşındaki Kadir Yıldırım'ın kullandığı otomobil, sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağaca ardından savrularak Kiremithane Camisi duvarına çarptı.

Feci kazada araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Kadir Yıldırım olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadir Yıldırım'ın cenazesi ikindi namazı sonrasında Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi'nde toprağa verildi.