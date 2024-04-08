Haberler Yaşam Haberleri Cami duvarına çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 8.4.2024 18:38 Son Güncelleme: 8.4.2024 18:43

Cami duvarına çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cami duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Cami duvarına çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'daki kaza Çarşamba ilçesi Ordu karayolu Kavakdibi mevkiinde meydana geldi. 22 yaşındaki Kadir Yıldırım'ın kullandığı otomobil, sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağaca ardından savrularak Kiremithane Camisi duvarına çarptı.

Feci kazada araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Kadir Yıldırım olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadir Yıldırım'ın cenazesi ikindi namazı sonrasında Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi'nde toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cami duvarına çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA