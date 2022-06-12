‘Cami, Meksika kilisesine dönmüş’

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarihi eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla il genelindeki tarihi yapılarda restorasyon çalışması yaptı. Bu kapsamda kültürel mirası korumak amacıyla Datça'da Osmanlı döneminde yapılan Çeşmeköy Camisi de restore edildi.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, restore edilen Çeşmeköy Camisi ile ilgili, "Neydi? Ne Oldu? Datça- Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camisi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Ancak tarihi caminin dokusuna uygun restore edilmediğini belirten vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Camiyle ilgili yorum yapan vatandaşlar şu ifadeleri kullandı: "Allah'ım bu ne? Bir de bununla övünüyor. Süper ötesi olmuş. Karşıdan bakınca küflü beyaz peynire benzemiş.", "Bu restorasyonu büyükşehir yapmış. Tarihi ayıp, içine etmişler. Datça Camii, Meksika kilisesine dönmüş.", "Çok yazık! Restorasyon çalışmanızla kültürel mirasımızı tanınmaz hale getirmişsiniz."Restorasyon yapılırken tarihi dokuların yok edildiğini belirten Datçalı yüksek mimar Haluk Laçin, "Eski mezarlıklar içerisinde birçoğunda Rumlar döneminde ibadethane yapılmış. Bunlar yapılırken taş duvarların içerisinde Knidos Antik Kenti'nde taşlar bulunmaktaydı, yazıtlar vardı. Bunlar restorasyon yapılırken derzler ve taşlar ortaya çıkartılmaktansa sıva yapıp geçilmiş ve bir tarih yok edilmiş. Restorasyonun ucuzuna kaçılmış" dedi.