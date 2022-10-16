“Cami tadilatı için" deyip Kazdağları’nı talan etmişler

AKIL ALMAZ OYUN

Firma iki ay içerisinde 2.5 metre uzunluğunda 5 bin 300 ton tomruğu keserek işlenir hale getirirken iddiaya göre firmanın bölgede kesim yaptığını öğrenen Z.S. akıl almaz bir plana başvurdu. Firma yetkililerine ulaşan Z.S., iddiaya göre Kutluoba Köyü'nün okul ve cami çatı onarımı için ağaca ihtiyaçları olduğunu söyleyerek kesilen ürünlerden bir traktör köy adına almak istediğini söyledi.