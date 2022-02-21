Camiden dönen yaşlı adamı husumetli komşusu silahla vurdu

Olay, Uşak'ın merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 4. Seher Sokak'ta meydan geldi. 76 yaşındaki Haydar Ç. camiden döndüğü esnada aralarında önceden husumet olan, evinin önünde sandalyede oturan komşusu Kasım İ. ile (79) karşılaştı. İddiaya göre, yürüyemeyecek durumda olan Kasım İ. ve Haydar Ç. sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönmesiyle sandalyede oturan Kasım İ. yanında bulundurduğu silah ile Haydar Ç.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan mermi Haydar Ç.'nin kafasına isabet etti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Haydar Ç.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Haydar Ç.'nin hayati tehlikesi devem ettiği öğrenilirken Kasım İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.