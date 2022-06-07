Çamlıca Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar? Çamlıca Kulesi Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne, Kimlere Ücretsiz?

Deniz seviyesinden 587, zemin seviyesinden 369 metre yükseklikte olan Çamlıca Kulesi İstanbul'un en yüksek binası olma özelliğine sahiptir. İçindeki restoranlarda vakit geçirmek ve İstanbul'u yüksekten seyretmek isteyen ziyaretçilerin oldukça ilgisini çeken Çamlıca Kulesi'ne gitmeden evvel giriş ücretlerini öğrenmekte fayda var. Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi girişi kimlere ücretsiz? İşte ayrıntılı bilgiler...

Çamlıca Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Eylül 2020 itibarıyla asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin verilmeye başlandığı kulede, 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları birbirine karışmadan yayın yapabiliyor. Restoran, kafeterya, hediyelik eşya satan dükkanları, interaktif aktivite alanları ve eşsiz bir İstanbul manzarasına sahip kocaman seyir terasları ile Çamlıca Kulesi İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu görülesi mekana giriş ücretleri ise şöyledir;