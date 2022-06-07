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Giriş Tarihi: 7.6.2022 09:46 Son Güncelleme: 7.6.2022 09:46

Çamlıca Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar? Çamlıca Kulesi Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne, Kimlere Ücretsiz?

Çamlıca Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar? Çamlıca Kulesi Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne, Kimlere Ücretsiz?

Çamlıca Kulesi, son zamanlarda İstanbul’un modern sembollerinden birisi haline, gelmiş devasa büyüklüğü ile dikkatleri çeken yapılardan birisidir. Diğer ismiyle Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi olarak geçen bu modern mimari, içinde bulunan restoran ve seyir terası ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini görmektedir. Peki, Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? 2022 yılı Çamlıca Kulesi tam ve indirimli giriş ücreti ne kadar? Bu suallerin yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Deniz seviyesinden 587, zemin seviyesinden 369 metre yükseklikte olan Çamlıca Kulesi İstanbul'un en yüksek binası olma özelliğine sahiptir. İçindeki restoranlarda vakit geçirmek ve İstanbul'u yüksekten seyretmek isteyen ziyaretçilerin oldukça ilgisini çeken Çamlıca Kulesi'ne gitmeden evvel giriş ücretlerini öğrenmekte fayda var. Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi girişi kimlere ücretsiz? İşte ayrıntılı bilgiler...

Çamlıca Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Eylül 2020 itibarıyla asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin verilmeye başlandığı kulede, 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları birbirine karışmadan yayın yapabiliyor. Restoran, kafeterya, hediyelik eşya satan dükkanları, interaktif aktivite alanları ve eşsiz bir İstanbul manzarasına sahip kocaman seyir terasları ile Çamlıca Kulesi İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu görülesi mekana giriş ücretleri ise şöyledir;

  • Çamlıca Kulesi tam giriş ücreti 60 TL'dir.
  • Çamlıca Kulesi indirimli giriş ücreti 30 TL'dir. ( 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar indirimli giriş yapma hakkına sahiptir.)
  • Çamlıca Kulesi'ne yabancı giriş ücreti ise 120 TL'dir.
  • Hızlı geçiş ücreti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 100 TL, yabancı turistler için 200 TL'dir.
  • 0-6 yaş arası için giriş ücretsizdir.

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Çamlıca Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar? Çamlıca Kulesi Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne, Kimlere Ücretsiz?
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