Can dostlar 5 yıldızlı otel konforunda hizmet alıyor

Türkiye'de sokak hayvanları için yapılan en modern tesislerden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor.Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı bugüne dek on binlerce sokak hayvanını misafir etti. Sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılında hayata geçirdiği 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren tesis, bakımdan tedaviye, eğitim çalışmalarından, serbest gezi parkurları ve dinlenme alanlarına kadar birçok yönüyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. 135 bin metrekare alana kurulu Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan tesis sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da el uzatıyor. Kendine bakamayacak durumda olan hayvanlara bir ömür boyu sıcak yuva olan dev tesis sokak hayvanı sahiplenmek isteyen vatandaşların da imdadına yetişiyor. Bugüne dek binlerce can dostu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda yuva buldu.